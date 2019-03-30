maxsaf Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана #30





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Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:06 Цитата: Victor Yang:

Все равны перед законом, у всех одинаковые возможности независимо от пола, расы, национальности, религии и т. д.

Вот пример - Начальник отдела кадров - мой ближайший родственник, а у тебя никого. Вроде оба мы равны, но я ровнее Хочешь, ищи правду в суде, правда на твоей стороне в этом случае. Но в суде у меня тетя работает Удачи, брат