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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.03.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Человек кому разрешено говорить правду.

Нам то, не разрешено... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.03.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нам то да.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.03.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
нам то да.

Алекс, Перерыв. У меня сегодня-
Спортивый День...
:lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс, Перерыв.


у меня тоже.
может навсегда.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.03.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
может навсегда.

Что? Уходишь?... :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


да решил,
но потом подумал, как ты без меня?
что то наши кенты куда то потерялись.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.03.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но потом подумал, как ты без меня?

Я тоже так - подумал.
Не по теме мы с тобой - базарили... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.03.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что то наши кенты куда то потерялись

Да таблички с домов, наверное - снимают... ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да таблички с домов, наверное - снимают.


лично наблюдал, когда на др к младшему внуку шел.
но об и ее не видел.

[Исправлено: alex_60, 28.03.2019 - 16:06]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.03.19 - 05:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да решил,

Алекс, ты что ушёл?
Или наблюдаешь из-за Угла?
Вот спать - не могу... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.03.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон, наши Социал Демократы, SPD, субботник-

устроили.Ходят по Деревне,мусор - убирают.
Целыми семьями. И никто не боится, "ЗАРАЗУ"-
подцепить. После работы, в школе будет-
обед, с пивом.Для детей - сладкие напитки.
И все - счастливы... :lol: :oops: :-P
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1730
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что там убирать - чисто же )). :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.03.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да что там убирать - чисто же )). :lol:

Много мусара будет по над железной
дорогой, по улице, которая называется-
За Железной Дорогой.Тоже кидают из
окон Поездов... :lol: :oops: :-P
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Страница 36 из 36«1...343536
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