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§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1730
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Все равны перед законом, у всех одинаковые возможности независимо от пола, расы, национальности, религии и т. д.

Вот пример - Начальник отдела кадров - мой ближайший родственник, а у тебя никого. Вроде оба мы равны, но я ровнее :lol: ;-) Хочешь, ищи правду в суде, правда на твоей стороне в этом случае. Но в суде у меня тетя работает ;-) Удачи, брат :lol:
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§ Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11390
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.03.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот пример

Да понятно это всё. Но это вне закона. И повторюсь - частнику плевать кто чей родственник - ему работу делать надо. И если двое одинаковы по компетенции, то можно и родственника взять. А если нет, то могут подставиться руководители нижнего звена, а если должность высокая - вообще весь бизнес.
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