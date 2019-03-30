Мишаня Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 689

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:54 Цитата: Victor Yang:

Тогда уж важнее наличие нужных родственников

Все верно. Это и есть ассимиляцияЦитата: Victor Yang:

Минимум - время. В большинстве случаев - ещё и деньги. Ну и силы, энергия.

За 2х лет независимого РК можно было все освоить. И заработать на это. А если желания нет, можно найти миллион причин для отмаза. Или эмигрировать, если кроме нежелания есть ещё и принципы (что тут вторично, можно спорить до упаду и каждый будет прав)