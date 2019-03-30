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§ NG.kz
Костанайский наблюдатель с мандатом ОБСЕ будет работать на президентских выборах в Украине
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Место работы наблюдателя Ксении Жилкибаевой – Сарненский район, это в Ровненской области, на северо-западе Украины. Сарны - город районного значения с населением около 30 000 человек.
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§ maxsaf
Re: «Пункты для голосования как у нас, но желания голосовать...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1730
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не верю в честность выборов. Совсем. Существует миллионы разных способов изменить результаты в ту или иную сторону. Хоть сто человек попой на бюллетени посади - их все равно подменят. Я люблю смотреть разные фильмы интересные, про фокусников. Ну и передачи типа как про Копперфильда. Им такое провернуть на выборах - как конфетку у младенца отобрать. А деньги там немалые, так что не удивлюсь.
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§ Мишаня
Re: «Пункты для голосования как у нас, но желания голосовать...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 30.03.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Украина не отличается подменами. Это не РК и РФ, где до тошноты все предсказуемо. Сменяемость власти в Украине молниеносная и часто прямо противоположно
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