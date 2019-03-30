/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виновный сержант полиции Мамбетияров уволен из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции. Его непосредственный руководитель освобожден от занимаемой должности.
Читать новость

§ Серый волк
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10014
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.03.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госпожа Дажук, наверное посмотрела фильм "Борат" прониклась любовью к стране и прилетела впитывать культуру в ближайшую точку её наличия.
:lol:
Тетя явно не подозревала, что создатели фильма не были на местах во всяких атырауостанайских акунамататиях, они реальность несколько плоско изобразили.
В реальности туристическое посещение оказалось для неё интереснее, с ощущениями! :lol:
Нуно бы на вокзале и Ауежае баннер метров 50 с рубящими деревья чинушами с топорами и бензопилами! Шоб туристов всякие атаравы не переманивали.
///
уверяю вас, в мексиканские мучачосные кОстанаи именно за такой первозданной шикарностью обратноо движения эволюции ездят.
Так что не нуно прекращать.
Нуно наоборот активно развивать творческие потуги и как можно лучше показывать миру!

[Исправлено: Iney, 30.03.2019 - 14:55]
Профайл

§ elektron
Re: Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в Америке!? Просто отстреливают.Цитата:
Серый волк:

Поздно пить баржоми.
Есть с кого пример брать.
Профайл

§ elektron
Re: Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Как сообщили в департаменте, по факту непроизвольного выстрела в международном аэропорту Атырау проведено служебное расследование.//
Что значит непроизвольный выстрел?
//Виновный, сержант полиции Мамбетияров уволен из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции.//
А почему не задержан?
Профайл

§ drakon
Re: Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15981
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.03.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А почему не задержан?

Раньше только деньги - вымогали.
А сейчас получается - разбой... :lol:
Профайл

§ elektron
Re: Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Лично мне без разницы, кто и как это деяние классифицирует. Просто пугает, что в стране, где ношение оружия, впрочем как и во всём мире практически, кроме США, запрещён, такие случаи случаются. Учитывая густонаселённость страны. Было бы там 118 а не18 миллионов, можно было бы осечку понять.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3062
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.03.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У серого что ни комент- шедевр!
Профайл Посетить вебсайт

§ maxsaf
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1729
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Пихает в каждый комент по любой теме - спиленные кроны. Что тут шедеврального? Акунамататия? Это слово вам нравится? Может я просто вашего сарказма не понял?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 130, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 130
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 211
Пользователей: 1
Всего: 212

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх