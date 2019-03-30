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§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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§ Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11387
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.03.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
не успокаивай себя

Да меня это особо не беспокоит.
Цитата:
yudjin:
Выход у нас один

Не согласен. Выхода два - можно ещё выучить язык и принять все изменения. Но на это нужны ресурсы.
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§ Мишаня
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 30.03.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Выхода два - можно ещё выучить язык и принять все изменения. Но на это нужны ресурсы

Ресурсы? Надо просто желание. Выучить язык и ассимилироваться. Потому что разрез глаз и род должен быть как у коренной нации для получения тех же возможностей. А зная только язык, высоко не поднимешься. Я так думаю!©
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§ Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11387
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.03.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Ресурсы?

Минимум - время. В большинстве случаев - ещё и деньги. Ну и силы, энергия.
Цитата:
Мишаня:
Потому что разрез глаз и род должен быть как у коренной нации для получения тех же возможностей.

Тогда уж важнее наличие нужных родственников.
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§ Мишаня
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 30.03.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тогда уж важнее наличие нужных родственников

Все верно. Это и есть ассимиляцияЦитата:
Victor Yang:
Минимум - время. В большинстве случаев - ещё и деньги. Ну и силы, энергия.

За 2х лет независимого РК можно было все освоить. И заработать на это. А если желания нет, можно найти миллион причин для отмаза. Или эмигрировать, если кроме нежелания есть ещё и принципы (что тут вторично, можно спорить до упаду и каждый будет прав)
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1729
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А через какое-то время выйдет очередная статья в газете, что -то типа "Врачи и учителя покидают КЗ" или "Нехватка специалистов в области ###".
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1729
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
А если желания нет

Конечно же нет желания, иначе уже все до единого свободно говорили на гос. языке. За такое время запросто можно было освоить. Немцы хвастаются, как через год после переезда на фатерленд свободно обсуждают бытовые вопросы.
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§ сайлау курманов
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3062
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.03.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уезжают лучшие друзья ставшие как родственники и еще больше болит сердце , как они устроятся
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§ Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11387
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.03.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
если желания нет, можно найти миллион причин для отмаза

Это сейчас пока хочу-не хочу учить. Скоро это будет просто необходимо. Ну или тратить деньги на переводчика. И с работой могут быть некоторые проблемы.
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1729
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Уезжают лучшие друзья ставшие как родственники

И какие самые основные причины они называют?
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§ Мишаня
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 30.03.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это сейчас пока хочу-не хочу учить. Скоро это будет просто необходимо.

Пока сейчас? Простите за занудство, повторюсь. Очевидно, что за 2х лет независимости.... Далее по тексту. Кто-то все двадцать, с гаком, лет надеялся на что-то, не замечая очевидного? Когда НАН сказал, что госязык один, оттуда и надо было плясать.
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§ Мишаня
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 30.03.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
больше болит сердце , как они устроятся

А у власти нет забот. Планомерное развитие не заторомозят убывшие 0,2%. 99,8 останется с вами
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* таноми52
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.03.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Кто-то все двадцать, с гаком, лет надеялся на что-то, не замечая очевидного? Когда НАН сказал, что госязык один, оттуда и надо было плясать.


Кто ж так узко мыслит, якобы дело в языке? Если бы видели перспективы: равенство возможностей автохтонов и некоренных, уважение, признание вклада в развитие страны - выучили бы без всяких экивоков. Но язык не даст равных возможностей. Особенно, когда на госязыке будут говорить все повально. Нас, оставшихся, ждёт участь русских, описанных в статье Анастасии Мироновой "Страна одичалых русских. И это не Россия!"
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