Цитата: Мишаня:

Кто-то все двадцать, с гаком, лет надеялся на что-то, не замечая очевидного? Когда НАН сказал, что госязык один, оттуда и надо было плясать.



Кто ж так узко мыслит, якобы дело в языке? Если бы видели перспективы: равенство возможностей автохтонов и некоренных, уважение, признание вклада в развитие страны - выучили бы без всяких экивоков. Но язык не даст равных возможностей. Особенно, когда на госязыке будут говорить все повально. Нас, оставшихся, ждёт участь русских, описанных в статье Анастасии Мироновой "Страна одичалых русских. И это не Россия!"