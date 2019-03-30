yudjin Re: В Костанае, в парке Победы, снова меняют брусчатку #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5831

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:18 Помнится аттракцион "весёлый паровозик" запускали по Парку Победы (читай кладбищу)...



Вот он и ухайдохал... как и на площади. Видимо это прикол такой актюбинский.... чтобы поменять хорошую брусчатку на бАрдовую, надо по ней что-то пустить поездить.

Поговорка на ум приходит: когда коту нечего делать, он вылизывает яйца... а у нас перекладывают брусчатку.