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§ NG.kz
В Костанае, в парке Победы, снова меняют брусчатку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии ремонтных работ прислал в WhatsApp"НГ" пользователь сайта Серик.

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§ yudjin
Re: В Костанае, в парке Победы, снова меняют брусчатку
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5831
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.03.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится аттракцион "весёлый паровозик" запускалипо Парку Победы (читай кладбищу)...

Вот он и ухайдохал... как и на площади. Видимо это прикол такой актюбинский.... чтобы поменять хорошую брусчатку на бАрдовую, надо по ней что-то пустить поездить.
Поговорка на ум приходит: когда коту нечего делать, он вылизывает яйца... а у нас перекладывают брусчатку.
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§ maxsaf
Re: В Костанае, в парке Победы, снова меняют брусчатку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1729
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Паровозик виноват? Гляньте на фото - качество брусчатки просто никакое. Она уже крошится новая.
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