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§ NG.kz
Настоящего «черного золота» - в тарелку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35317
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.03.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во время поста спрос на соусы повышается. Крупы, макароны и картошку хочется разнообразно приправлять. Один из самых ходовых соусов для этого соевый, подаренный человечеству китайцами, усовершенствованный японцами и производимый теперь по всему миру. Говорят, что когда-то Людовик XIV назвал соевый соус «черным золотом». Дело было за два столетия до обнаружения нефти. И король наверняка имел в виду настоящий органический продукт, а не коктейль из химикатов, который нередко плещется в бутылочках с этикеткой «соевый соус».
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§ drakon
Re: Настоящего «черного золота» - в тарелку
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15980
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.03.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас себе тоже в тарелку-налью.

Чёрного золота. Изготовлено в
Швейцарии. 150 млл,стоимость-
79 центов... :lol:
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§ drakon
Re: Настоящего «черного золота» - в тарелку
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15980
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.03.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот действительно чёрное золото.

KIKOMAN,изготовлен в Дюсельдорфе.
150 млл. а стоит 2.39 Евро,дороже,
чем Швейцарский... :lol: :oops:
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