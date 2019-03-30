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§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35317
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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§ arman_kst
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы хотел иметь дополнительно паспорт США, Канады или европейской страны). А так, шило на мыло
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1722
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Ну кто-то же наверняка и российскому паспорту будет рад.
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§ drakon
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15980
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.03.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы тоже - взял, Российский Паспорт... :lol:
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§ elektron
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу ошибаться, но думаю катастрофа. С чем сравнивать есть вроде 8-)
Достаточно посмотреть на Туркмению и на Киргизстан. Выводы делайте сами "господа" 8-)
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§ Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11384
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.03.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
думаю катастрофа

Для Казахстана, как я понял, правила как раз не изменились.
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§ elektron
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
правила как раз не изменились.

Дело не в правилах и их изменениях для определённо взятой страны,
а о последствиях для той же определённо взятой станы,
в Связи с изменениями правил другой страны! :-P
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§ Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11384
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.03.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Связи с изменениями правил другой страны!

Я ж и говорю - для граждан Казахстана правила получения гражданства РФ не изменились. Ну и, как где-то написали, - 40000 - это всего 0,2% населения и потери невелики.
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§ elektron
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
для граждан Казахстана правила получения гражданства РФ не изменились.

ну как же :
Теперь желающим получить российское гражданство не нужно соответствовать требованию о наличии вида на жительство и непрерывного проживания в России в течение пяти лет, как это предусмотрено общим порядком. В ряде случаев соблюдение обязательства о сроке проживания в России или вовсе не требуется, или составляет от одного года до трех лет.
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§ Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11384
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.03.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Теперь желающим получить российское гражданство не нужно соответствовать требованию о наличии вида на жительство и непрерывного проживания в России в течение пяти лет, как это предусмотрено общим порядком

Давно уже по этой программе вид на жительство и проживание в течение 5 лет не нужно. Изменения больше касаются тех кто не родился в СССР - поэтому сделали формулировку про социальные и экономические трудности.
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§ elektron
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Изменения больше касаются тех кто не родился в СССР - поэтому сделали формулировку про социальные и экономические трудности.

Ну не знаю, брат ещё в 90-ых без всяких этих уехал в Омск. Опять панты типа!? 8-)
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§ Сабыр
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 161
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин,ребят,ну не уезжайте. Наладится здесь и заживём!
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 841
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Хочу ошибаться, но думаю катастрофа. С чем сравнивать есть вроде Достаточно посмотреть на Туркмению и на Киргизстан. Выводы делайте сами "господа"


Думаю, что не будет особой катастрофы, со слов властей трудовые ресурсы нужны для поднятия экономики, недавно-же здесь речь вели и обсуждали за 6 летную программу разработанную в РФ.

Можно с вами сравнить, Германию-же из Судана, Сомали, Сирии, Нигерии и.т.д. принимают, там им всякие пособия предусмотрены, разве не так? В Россию скорее всего в основном иммигранты (въезжающие) приедут из постсоветских стран. Хотя, на днях в ютубе смотрел передачу на Радио Комсомольская правда: Тайный план П: Привезти в РОССИЮ 10 миллионов мигрантов за 6 лет! Так, там нигериец со слов ведущего в Москве таксистом работает, учился, женился и остался там. Такие граждане как он получать гражданство в упрощенном порядке и в исключительных случаях другие иностранцы в гуманитарных целях, как указано в заметке.
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* yudjin
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5830
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.03.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
у и, как где-то написали, - 40000 - это всего 0,2% населения и потери невелики.

не успокаивай себя и не лей бальзам на душу тем, кто делает такие заявления.
Выход у нас один...рано или поздно... Кайрак!
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