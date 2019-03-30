Цитата: elektron:

Хочу ошибаться, но думаю катастрофа. С чем сравнивать есть вроде Достаточно посмотреть на Туркмению и на Киргизстан. Выводы делайте сами "господа"



Думаю, что не будет особой катастрофы, со слов властей трудовые ресурсы нужны для поднятия экономики, недавно-же здесь речь вели и обсуждали за 6 летную программу разработанную в РФ.



Можно с вами сравнить, Германию-же из Судана, Сомали, Сирии, Нигерии и.т.д. принимают, там им всякие пособия предусмотрены, разве не так? В Россию скорее всего в основном иммигранты (въезжающие) приедут из постсоветских стран. Хотя, на днях в ютубе смотрел передачу на Радио Комсомольская правда: Тайный план П: Привезти в РОССИЮ 10 миллионов мигрантов за 6 лет! Так, там нигериец со слов ведущего в Москве таксистом работает, учился, женился и остался там. Такие граждане как он получать гражданство в упрощенном порядке и в исключительных случаях другие иностранцы в гуманитарных целях, как указано в заметке.