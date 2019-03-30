elektron Ваши вопросы редакции и сообществу #2674





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2732

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:39 Цитата: Victor Yang:

Это к филологам русского языка.

Ну если они ещё есть?

А так сложно будет конечно объяснить, почему в половине Росее улицы Кустанайские есть.

А Костанайских нет однако...