/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 268 из 268«1...266267268
§ elektron
Ваши вопросы редакции и сообществу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Костанай с проговариванием безударной О

Это к ономастам, а не к редакции 8-)
Профайл

§ elektron
Ваши вопросы редакции и сообществу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нельзя сделать так как было,
Чтобы не "продолжение темы"
А сама тема была в "популярных"
Профайл

§ Victor Yang
Ваши вопросы редакции и сообществу
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11384
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.03.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это к ономастам, а не к редакции

Это к филологам русского языка.
Профайл

§ elektron
Ваши вопросы редакции и сообществу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это к филологам русского языка.

Ну если они ещё есть?
А так сложно будет конечно объяснить, почему в половине Росее улицы Кустанайские есть.
А Костанайских нет :-x однако...
Профайл

§ Victor Yang
Ваши вопросы редакции и сообществу
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11384
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.03.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
улицы Кустанайские есть. А Костанайских не

Потому что в России вежливо молчат. Ну не могут власти Казахстана менять названия на русском языке - не в их компетенции.
Профайл

§ elektron
Ваши вопросы редакции и сообществу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну не могут власти Казахстана менять названия на русском языке

Этого я что то совсем не понял :lol: Ну звать меня Виталий, на латинице Vitalij (Vitaly),
но никак ни вУталий или вОталий, бред какойто :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 268 из 268«1...266267268
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 2, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 272
Пользователей: 0
Всего: 272

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх