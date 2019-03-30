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§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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§ arman_kst
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы хотел иметь дополнительно паспорт США, Канады или европейской страны). А так, шило на мыло
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1722
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.03.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Ну кто-то же наверняка и российскому паспорту будет рад.
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§ drakon
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.03.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы тоже - взял, Российский Паспорт... :lol:
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* elektron
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2724
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.03.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу ошибаться, но думаю катастрофа. С чем сравнивать есть вроде 8-)
Достаточно посмотреть на Туркмению и на Киргизстан. Выводы делайте сами "господа" 8-)
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