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§ NG.kz
Стоит ли бороться за возврат комиссии по кредиту: письмо судьям и мнение эксперта
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суды нередко выносят решения в пользу заемщиков, постановляя вернуть им суммы в сотни тысяч тенге. Однако недавно в соцсетях появилось письмо с указанием не рассматривать такие гражданские дела.
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§ Анатолий Сальник
Re: Стоит ли бороться за возврат комиссии по кредиту: письмо...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 30.03.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю подобные посты золотым фондом НГ. За вопросительной постановкой названия замечательный текст правового ликбеза.
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