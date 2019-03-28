Цитата: Yorik: Видимо не весь: есть информация, что на период ремонта ВПП вернут в строй Ан-24 с рейсами до Астаны и возможно - до Алматы, чтобы совсем без трафика аэропорт не оставить. Ан-24 - потому что с грунта взлетать могут и садиться на грунт.

Интересная информация.

Действительно есть же параллельно основной ИВПП наличие грунтовой ВПП. Кроме Ан-24/26 на грунт могут садится Bombardier Q400 которые есть у а/к «Qazaq Air», но последняя не будет заморачиваться с оформлением допуска на посадку на грунтовое ВПП кустанайского аэропорта, да и флот у «Qazaq Air» маленький всего-то 3 самолета. Уже сейчас до закрытия полосы, «Qazaq Air» и «Bek Air" прекратила рейсы в Кустанай. В Алма-Ату с Кустаная летать остался только Scat, в Астану только Эйр Астана. Было бы не плохо во временную эксплуатацию ввести грунтовую ВПП, но будет ли к этому готов аэропорт, то это под большим вопросом, даже до допуска Ан-24/26, не говоря уже об иных турбовинтовых ВС.



На мой взгляд, авиационные власти не станут заморачиваться с эксплуатацией грунтовой ВПП, зачем им это нужно? О простых пассажирах в такой ситуации они думают в последнюю очередь. Надеюсь что я ошибаюсь насчет возможности временной эксплуатации грунтовой ВПП. Но летний маршрут с детьми с Кустаная до Алма-Аты буду продумывать. Благодаря закрытию аэропорта, появилась возможность навестить друзей детства в Челябинске по пути с Москвы до Кустаная, в Алма-Ату полетим через Актюбинск, как раз можно посетить так же и Орск. Дети будут в восторге



Железной дороге нужно готовится к возрастанию пассажиропотока на время ремонта ИВПП аэропорта.



Может Наша Газета прояснит о возможности работы кустанайского аэропорта при использовании грунтовой ВПП, и что предпримут КТЖ и частные перевозчики на ж/д для увеличения пассажиропотока?