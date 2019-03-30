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≡ Общаться с населением в "Фейсбуке" теперь будет акимат Аулиекольского района		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Общаться с населением в "Фейсбуке" теперь будет акимат Аулиекольского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Здесь можно делиться в личных сообщениях своими вопросами, которые волнуют вас. Сообщения, безусловно, будут увидены властями района для дальнейшего оперативного решения", - отмечается в сообщении акимата.
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§ Vital
Re: Общаться с населением в "Фейсбуке" теперь будет...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7412
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.03.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно я первый))) вопрос серьезный.
Не много для вашего поселка от трех до пяти дпс в вашем регионе? Со стороны смешно. В городе столько не встретишь. Как у вас. А на счет горячей воды в квартире мне неинтересно:))) ;-)
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§ Тимур Гафуров
Общаться с населением в "Фейсбуке" теперь будет акимат Аулиекольского района
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 411
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 30.03.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Наверно я первый))) вопрос серьезный.

А вы в "Фейсбуке" им тоже напишите. Заодно и протестируем обратную связь)
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