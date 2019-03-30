Vital Re: Общаться с населением в "Фейсбуке" теперь будет... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7412

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:36 Наверно я первый))) вопрос серьезный.

Не много для вашего поселка от трех до пяти дпс в вашем регионе? Со стороны смешно. В городе столько не встретишь. Как у вас. А на счет горячей воды в квартире мне неинтересно:)))