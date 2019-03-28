Цитата: Наталья КИФИК:

- То есть мы могли бы вывезти детей на природу, но за это могут наказать…



Накажут точно. Ребенка может укусить инфицированный клещ ,который редко но может оказатся именно в этом лесу. Родители за судят вас . Поэтому не стоит детей в поход собирать. Это не сарказм. СССР уже нет. И в лес учителю математики не стоит водить детей в поход.



[Исправлено: Vital, 30.03.2019 - 07:35]



[Исправлено: Vital, 30.03.2019 - 07:36]