КГСПС Re: Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 801

Регистрация: 30.01.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:13 Суть не в балоннике, а в том, сколько пришлось объяснять сотруднику свое местоположение, причём, как оказалось, безрезультатно.А ведь от оперативности этой службы часто зависят наши жизни.