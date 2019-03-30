Vital Re: Что делать, если старый штраф числится неоплаченным,... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7410

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:09 Не актуальная тема. Людей больше интересует, что делать если штраф оплачен, квиток фиг его знает где. А при замене или еще других телодвижений , там пересечений границы и т.д. база даных выдают что вы должник. Оказывается вы не вовремя после оплаты печать на квитке поставили в одном кабинете. Я лично два раза оплатил штраф один и тот же. Нужно было срочно . Я нестал бегать по кабинетам в поисках справидливости, просто время было против меня.