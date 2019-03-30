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§ NG.kz
Что делать, если старый штраф числится неоплаченным, рассказали в МВД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35314
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 08:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцам с "висящими" штрафами необходимо обратиться в местное подразделение Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана для выяснения обстоятельств.
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§ Vital
Re: Что делать, если старый штраф числится неоплаченным,...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7410
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.03.19 - 08:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не актуальная тема. Людей больше интересует, что делать если штраф оплачен, квиток фиг его знает где. А при замене или еще других телодвижений , там пересечений границы и т.д. база даных выдают что вы должник. Оказывается вы не вовремя после оплаты печать на квитке поставили в одном кабинете. Я лично два раза оплатил штраф один и тот же. Нужно было срочно . Я нестал бегать по кабинетам в поисках справидливости, просто время было против меня.
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