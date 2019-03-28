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§ NG.kz
«Должен продолжить спасать людей»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35314
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.03.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередное судебное заседание по делу главного врача онкодиспансера Костанайской области Муслима НАУРЗОВА и его заместителя по экономическим вопросам Даулета БУПЕЖАНОВА прошло 27 марта. В суде были допрошены свидетели стороны защиты, среди которых в основном оказались его друзья и коллеги. Все говорили о Наурзове как о высококлассном хирурге, который «должен продолжать спасать жизни людей».
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§ таноми52
Re: «Должен продолжить спасать людей»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.03.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аппетит приходит во время еды: начинал со скромных 180 тыс. на двоих, понравилось...
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§ Vital
«Должен продолжить спасать людей»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7410
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.03.19 - 07:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Должен продолжить спасать людей»

Дмитрия Герасимова знали пол города. Я незнаю брал он деньги или нет . Мой лечился у него без взяток это я точно говорю.
Даный случай; не вижу положительных коментов от благодарных жителей города. Так он спасал людей ? Или..............

[Исправлено: Vital, 30.03.2019 - 06:58]
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