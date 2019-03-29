Vital Re: Водителю, сбившему насмерть ребенка, вынесен приговор в... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7410

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:03 Хуже не че в жизни нет, потерять ребенка на ровном месте. Соболезнование вам. Родители не стоит верить переходам. Своиму постоянно говорю, не беги через дорогу, только иди быстрым шагом при этом смотри по сторонам, два раза в обе стороны. Это был не совет, вы и так все знаите и понимаите. А теперь совет, бабушкам когда оставляите ребенка тоже желательно инструкцию читать. Они не лучше детей в возрасте становятся и за ними тоже нужен глаз.