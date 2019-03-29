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§ NG.kz
Водителю, сбившему насмерть ребенка, вынесен приговор в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35314
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.03.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
27-летнего костанайца приговорили к двум годам лишения свободы. Он признан виновным в том, что 4 июня 2018 года сбил восьмилетнего мальчика. В результате ДТП ребенок от полученных травм умер в больнице.
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§ Гриня
Re: Водителю, сбившему насмерть ребенка, вынесен приговор в...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 592
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 29.03.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это как понимать??? Превышение скорости повлекшее смерть ребенка-преступление небольшой тяжести... Назначили бы ему 10 МРП штрафа и домой отпустили раз так...
Жаль маты нельзя писать,особенно в адрес наших судей и т.д.
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§ пешеход
Re: Водителю, сбившему насмерть ребенка, вынесен приговор в...
пешеход


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Сообщений: 101
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 30.03.19 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то странно, ДТП было 4 июня, а осудили только в марте. Что, так долго отмазывали? или срок расследования увеличили, когда водители превышают скорость.
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§ Vital
Re: Водителю, сбившему насмерть ребенка, вынесен приговор в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7410
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.03.19 - 07:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хуже не че в жизни нет, потерять ребенка на ровном месте. Соболезнование вам. Родители не стоит верить переходам. Своиму постоянно говорю, не беги через дорогу, только иди быстрым шагом при этом смотри по сторонам, два раза в обе стороны. Это был не совет, вы и так все знаите и понимаите. А теперь совет, бабушкам когда оставляите ребенка тоже желательно инструкцию читать. Они не лучше детей в возрасте становятся и за ними тоже нужен глаз.
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