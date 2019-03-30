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≡ Погода начала апреля в Костанае: тепло, небольшие дожди и ветер		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Погода начала апреля в Костанае: тепло, небольшие дожди и ветер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35314
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Синоптическая ситуация первых дней апреля будет мало отличаться от той, что наблюдается на излете марта. Местами обещают небольшие дожди, вызванные прохождением атмосферных фронтов.
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§ olegggon
Re: Погода начала апреля в Костанае: тепло, небольшие дожди и...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 30.03.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотка вроде художественная, но в то же время отражает всю нашу действительность. Короче ... яма.
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§ drakon
Re: Погода начала апреля в Костанае: тепло, небольшие дожди и...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15977
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.03.19 - 04:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая открытка... :lol:
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