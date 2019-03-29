Анатолий Re: Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае? #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 162

Регистрация: 01.09.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:05 выпустили на линию? Безобразие. А если у Вас в дороге на работу каблук отвалится, а я Вам увидев как вы мучаясь, колдыбаете до работы скажу,что где глаза были в..... когда были дома? А в автобусе дверь не может сломаться. А где пассажиры были? ратующие за безопасность-нельзя рядом постоять и помочь двери закрыться.Водитель старался Вас довезти до конечной и сойти на ремонт или лучше высадить всех и что-бы пассажиры на всех остановках ждали следующий?