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≡ Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35312
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.03.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В автобусе 27-го маршрута, на котором я 27 марта утром ехала в налоговое управление с остановки «Радуга», водитель не закрывал заднюю дверь. Это же опасно для пассажиров!
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§ ZXC
Re: Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 29.03.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на котором я 27 марта утром ехала Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34228

А голос за кадром вроде мужской.
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§ Серый волк
Re: Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10013
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.03.19 - 14:59
Комментарий удален модератором.
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§ dandiv
Re: Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 29.03.19 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да, голос мужской... Подойти к водителю и сказать водителю о том, что он за безопасностью движения не следит невозможно? Можно было еще ему напомнить случай выпадения пассажира с открытой двери вроде по Баймагамбетова возле Автодома.
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§ dandiv
Re: Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 29.03.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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§ dandiv
Re: Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 29.03.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае девушка выпала из автобуса на ходу - ВИДЕО
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§ dandiv
Re: Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 29.03.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девушка выпала из автобуса на полном ходу
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§ dandiv
Re: Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 29.03.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае оштрафован водитель автобуса после инцидента с выпавшей девушкой
Можно и еще информации поискать...
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§ Анатолий
Re: Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 29.03.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выпустили на линию? Безобразие. А если у Вас в дороге на работу каблук отвалится, а я Вам увидев как вы мучаясь, колдыбаете до работы скажу,что где глаза были в..... когда были дома? А в автобусе дверь не может сломаться. А где пассажиры были? ратующие за безопасность-нельзя рядом постоять и помочь двери закрыться.Водитель старался Вас довезти до конечной и сойти на ремонт или лучше высадить всех и что-бы пассажиры на всех остановках ждали следующий?
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§ Анатолий
Re: Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 29.03.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо того что бы помочь,он лучше будет снимать, Фу, а ещё мужик.Будет гореть-все кинуться снимать,куда идём?
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