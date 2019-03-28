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≡ Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35311
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.03.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом "НГ" сегодня, 28 марта, сообщили в отделе жилищных отношений акимата Костаная. 86-летней Жамиле Исмагуловой выделили комнату в социальном общежитии по пр. Кобланды батыра, 37 в Костанае.
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§ maxsaf
Re: Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1720
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что думает мурзилка по этому поводу?

Цитата:
Мурзилка: Ну а кто вам еще нужен? Как говорится, помоги себе сам!
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§ elektron
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.03.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Мурзилка: Ну а кто вам еще нужен? Как говорится, помоги себе сам!

Опыт, мудрость и понимание чего либо, приходит с возрастом.
Но иногда возраст приходит один. :lol:

[Исправлено: elektron, 28.03.2019 - 18:00]
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§ elektron
Re: Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.03.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ молодцы, спасибо вам, что держите дело на контроле. А как насчёт наказания сына, с которым она проживала, за причинение вреда здоровью, а проще избиения, привлечь? не пробовали? А следовало бы. Наверняка ведь, только из за пенсии в Аркалык увёз.
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§ elektron
Re: Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.03.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и кстати, если 5-ть лет назад квартира в Аркалыке была, а может и сегодня остаётся, в её собственности. То тоже как то этот вопрос урегулировать можно?
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§ Ахмат
Re: Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 29.03.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедная бабушка
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