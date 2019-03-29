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§ NG.kz
ЦОНы будут работать в выходные, чтобы малообеспеченные успели оформить документы для АСП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35311
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.03.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая мера связана с увеличением потока регистрирующихся по месту жительства для получения от местных исполнительных органов адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям.
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§ Медный
ЦОНы будут работать в выходные, чтобы малообеспеченные успели оформить документы для АСП
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2645
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.03.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное тема поднималась.
Цитата:
Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья , набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности. Объём прожиточного минимума содержит два элемента — физиологический и социальный. Физиологический минимум — это стоимостное выражение материальных ценностей, жизненно необходимых для существования человека. В мировой практике он составляет 85—87 % общего прожиточного минимума, а остальное приходится на социальную часть — определённый набор духовных ценностей, соответствующий минимально приемлемому уровню жизни.
Wiki

Если для функционирования, как "говорит" государство, 28284 тенге достаточно для этого. То как может быть достаточно от этой суммы 70 процентов, т.е. 20 789 тенге?

Приведу аналогию: есть дерево и оно требует для "обеспечения нормального функционирования организма и сохранения его здоровья" 100 литров воды, а дают 70 литров...
что в итоге будет с деревом? :-x

[Исправлено: Медный, 29.03.2019 - 14:26]
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§ seroff
Re: ЦОНы будут работать в выходные, чтобы малообеспеченные...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 29.03.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а почему на эти деньги не могут прожить депутаты? почему у их детей запросы больше чем у моих детей? Или они работают больше меня? Это касается и наших областных чиновников ,посмотрите на стоянке обл акимата машины чиновников личные начиная с 2015 года почему они могут?
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