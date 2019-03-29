Наверное тема поднималась.

Цитата: Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья , набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности. Объём прожиточного минимума содержит два элемента — физиологический и социальный. Физиологический минимум — это стоимостное выражение материальных ценностей, жизненно необходимых для существования человека. В мировой практике он составляет 85—87 % общего прожиточного минимума, а остальное приходится на социальную часть — определённый набор духовных ценностей, соответствующий минимально приемлемому уровню жизни. Wiki



Если для функционирования, как "говорит" государство, 28284 тенге достаточно для этого. То как может быть достаточно от этой суммы 70 процентов, т.е. 20 789 тенге?



Приведу аналогию: есть дерево и оно требует для "обеспечения нормального функционирования организма и сохранения его здоровья" 100 литров воды, а дают 70 литров...

что в итоге будет с деревом?



[Исправлено: Медный, 29.03.2019 - 14:26]