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§ NG.kz
Такси попало в ДТП в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35311
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.03.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео аварии, которая произошла сегодня, 28 марта, вечером, прислала на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчица Ольга.

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§ Гриня
Re: Такси попало в ДТП в Костанае
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 592
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 29.03.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за "новости" шлют постоянно сюда? Это не "видео аварии" ,а видео ПОСЛЕ аварии. Наверняка несколько СОТЕН человек записали эти стоящие на дороге машины,выложите все эти видео сюда и будем пересматривать.Ничего не понятно на них-кто куда ехал и что стало причиной ДТП. Таких в Костанае десятки в день ,какой смысл это смотреть? Называется лижьбы что-то выложить...
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