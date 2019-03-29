Гриня Re: Такси попало в ДТП в Костанае #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 592

Регистрация: 11.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:52 Что за "новости" шлют постоянно сюда? Это не "видео аварии" ,а видео ПОСЛЕ аварии. Наверняка несколько СОТЕН человек записали эти стоящие на дороге машины,выложите все эти видео сюда и будем пересматривать.Ничего не понятно на них-кто куда ехал и что стало причиной ДТП. Таких в Костанае десятки в день ,какой смысл это смотреть? Называется лижьбы что-то выложить...