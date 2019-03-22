Серый волк Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа. #30





(Пользователи) Сообщений: 10013

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 15:46 Да давно уже пора построить в городе улицу для страждущих!

Под условным названием Ономастическая.

Была же в городе Социалистическая?

Сейчас наверное переономщена.



На этой улице конечно жить должны только желающие.

Акимат там построит дома, с своими любимыми подрядчиками с их любимым качеством.

В начале и конце улицы поставить по статуе с головами, которые меняются как пробки.

Овинчивающиеся слишком долго менять при разгуле ономастических позывов.

Ну а в центре главную конную статую, для которой сделать механизм револьверной смены голов.

Головы можно будет заряжать в обоймы.

И каждый день в полдень Бабахать очередной головой.

Чтоб страждущим не ждать утомительно каждый день полдень, нуно ещё рядом сделать ветряк, чтоб головы постоянно менялись.

При строительстве главное разворовать побольше, чтоб смотрелось как можно экзотичнее.

Думаю эти чиновники справятся.



Ходить туда должен автобус, у которого каждые двадцать шесть оборотов колеса меняется табличка.

Ну и маршрут заодно.





В общем как попрут иностраные туристы, так надо из турьма нуно будет приглашать бывшего акима, открыть ресторанчик. "Ономаст в натуре". С кандалами на стенах и постоянно меняющимся меню. А то где этих туристов кормить и развлекать? Не на пустере же перед акиматом и не одни пеньки украденных деревьев в городе показывать?



Будут сидеть гансы в ресторане, ждать Биф-строганфф по Нурсултански, а им местный Бэримор будет все время выносить что-то другое! Ветер СЭР! Меню меняется!