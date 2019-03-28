Цитата: Vital:

Я тоже в это верю. Мы уже в одном шаге от этого. Еще немного поднапречься депутатам надо. Кто первый предложет , тому орден.



Виталий не переживай, точно не будет в фамилиях приставок "Нур". Астану переименовали, в областных центрах будут улицы, монументы, памятники и.т.д. Тут не надо быть каким нибудь ясновидящим или предсказателем, конечно будет много критики, всяких пересудов, но жизнь на месте не стоит. На счёт приставок "Нур"-фейк, возможно иностранцы придумали и распространили.



Со слов В.А.Рыжкова, в части касающейся переименовании, в перспективе будет подвергаться проверке временем, соглашусь с ним, понятно, что потомки оценят и примут решения по происшествию определённого времени, быть или не быть. Вашингтон прошёл проверку временем, города Сталинград и названные именами не первых руководителей Куйбышев, Свердловск, Горький не прошли, время покажет, как я выражаюсь всех расставит по местам.



Подробнее здесь: https://www.youtube.com/watch?v=tcHxj9TvnJE