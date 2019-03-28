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§ NG.kz
Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В министерстве объяснили, почему это фейк
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35311
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.03.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве информации и общественного развития объяснили, почему информация об обязательной приставке "Нур" к фамилиям казахстанцев является шуткой.
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§ Азамат Лисов
Re: Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В...
Азамат Лисов


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 28.03.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежу понятно что фейк. Но в нашем Нурстане всё возможно. Ещё недавно казалось невозможно то что случилось...
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§ elektron
Re: Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.03.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Но в нашем Нурстане всё возможно.

Да ещё какой то Билан пел:
"Я знаю точно, невозможное возможно" :lol:
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§ maxsaf
Re: Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1720
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фейк - наказать по всей строгости ;-) :lol:
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§ drakon
Re: Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15974
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.03.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Фейк - наказать по всей строгости

Я почему то - верю,что такое - возможно.
Завтра "ляпнет", какой Министр и будете-
Нуривановыми и Нурпетровыми... :lol: :oops:
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§ Vital
Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В министерстве объяснили, почему это фейк
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7401
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.03.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я тоже в это верю. Мы уже в одном шаге от этого. Еще немного поднапречься депутатам надо. Кто первый предложет , тому орден.
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§ Kairat stayer
Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В министерстве объяснили, почему это фейк
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.03.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я тоже в это верю. Мы уже в одном шаге от этого. Еще немного поднапречься депутатам надо. Кто первый предложет , тому орден.


Виталий не переживай, точно не будет в фамилиях приставок "Нур". Астану переименовали, в областных центрах будут улицы, монументы, памятники и.т.д. Тут не надо быть каким нибудь ясновидящим или предсказателем, конечно будет много критики, всяких пересудов, но жизнь на месте не стоит. На счёт приставок "Нур"-фейк, возможно иностранцы придумали и распространили.

Со слов В.А.Рыжкова, в части касающейся переименовании, в перспективе будет подвергаться проверке временем, соглашусь с ним, понятно, что потомки оценят и примут решения по происшествию определённого времени, быть или не быть. Вашингтон прошёл проверку временем, города Сталинград и названные именами не первых руководителей Куйбышев, Свердловск, Горький не прошли, время покажет, как я выражаюсь всех расставит по местам.

Подробнее здесь: https://www.youtube.com/watch?v=tcHxj9TvnJE
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§ Серый волк
Re: Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В...
Серый волк


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Сообщений: 10013
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.03.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нуно отменить отмену. Хорошая шняга! Я за.
А главное шНур из Питера обязательно приедет!
:lol:
Как первый с Нур.
А приехав, он точно походит по местным улицам и заведениям.
Ну а если походит, то такого увидит в этой дикой запущенной провинциальной акунамататии, что творчество его явно преобразится, конечно в лучшую сторону!


https://www.youtube.com/watch?v=uvA1T_FRtPY
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