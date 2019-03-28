Vital: Я тоже в это верю. Мы уже в одном шаге от этого. Еще немного поднапречься депутатам надо. Кто первый предложет , тому орден.
Виталий не переживай, точно не будет в фамилиях приставок "Нур". Астану переименовали, в областных центрах будут улицы, монументы, памятники и.т.д. Тут не надо быть каким нибудь ясновидящим или предсказателем, конечно будет много критики, всяких пересудов, но жизнь на месте не стоит. На счёт приставок "Нур"-фейк, возможно иностранцы придумали и распространили.
Со слов В.А.Рыжкова, в части касающейся переименовании, в перспективе будет подвергаться проверке временем, соглашусь с ним, понятно, что потомки оценят и примут решения по происшествию определённого времени, быть или не быть. Вашингтон прошёл проверку временем, города Сталинград и названные именами не первых руководителей Куйбышев, Свердловск, Горький не прошли, время покажет, как я выражаюсь всех расставит по местам.
Нуно отменить отмену. Хорошая шняга! Я за. А главное шНур из Питера обязательно приедет!
Как первый с Нур. А приехав, он точно походит по местным улицам и заведениям. Ну а если походит, то такого увидит в этой дикой запущенной провинциальной акунамататии, что творчество его явно преобразится, конечно в лучшую сторону!
Сейчас посетителей на этом форуме: 96, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 96
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.