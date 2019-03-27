Серый волк Re: В Костанае сбили человека на пешеходном переходе #7





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 14:42 Цитата: Lex:

этот участок дороги какой-то паронормальный.

Да, аномально дешманские воришки!

Сколько ни закупают краску, сколько ни осваивают денег на разметку - вся краска в этом районе исчезает, причем даже без малейших следов нанесения!



Это не просто паранормальное явление!

Это самый настоящий акунамататский полтергейст!





Цитата: директор пляжа:

Тут либо водитель не увидел и летел, либо женщина выскочила, хотя какая уже разница.



Тут конечно при таких акунамататских полтергействах и аномалиях бесполезно писать, но всё-же...

В умных городах заранее планируют меры безопасности, и не устраивают переходы в зоне опасных факторов дороги, которые могут создавать препятствия, настолько, чтоб не увидеть пешехода. При наличии любого из факторов принимают меры дополнительной безопасности. Предупреждающие знаки, разметка, освещение, мигающие сигналы желтого цвета совместно с знаками. Лежачие полицейские, итд.

Но в акунамататии это не нуно. А вот таблички с Абая содрадть с такой лизоблюдской скоростью, что пятки дымились, это ихо всё!