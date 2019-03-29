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§ NG.kz
Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35309
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.03.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В автобусе 27-го маршрута, на котором я 27 марта утром ехала в налоговое управление с остановки «Радуга», водитель не закрывал заднюю дверь. Это же опасно для пассажиров!
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§ ZXC
Re: Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 29.03.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
на котором я 27 марта утром ехала Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34228

А голос за кадром вроде мужской.
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* Серый волк
Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10011
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.03.19 - 14:59
Комментарий проходит проверку.
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