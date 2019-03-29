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§ NG.kz
Здание Ак мечети Костаная поставили на консервацию до начала ремонта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35309
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.03.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После разработки проектно-сметной документации будет принято политические решение - останется ли Ак мечеть только памятником истории и архитектуры или станет еще и действующей мечетью. Средства на разработку ПСД дали спонсоры.
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§ Гога
Re: Здание Ак мечети Костаная поставили на консервацию до начала...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.03.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
высота - 4,51 м -Чего высота ??? Если что-то с цифрами в статье что-то не так , то сразу знаю , кто автор ! :lol: :-(
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