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Куратор темы: yudjin
Голосование: Какую улицу в Костанае вы бы переименовали в честь Н.Назарбаева? 
Закончилось 28.03.2019 - 23:18:41
» Аль-Фараби
21 %		 21.14 % (26)
» Тауелсiздiк
48 %		 48.78 % (60)
» Гагарина
7 %		 7.32 % (9)
» Каирбекова
1 %		 1.63 % (2)
» Свой вариант (в комментариях)
4 %		 4.88 % (6)
» Лучше назвать что-нибудь другое: площадь. район, парк
16 %		 16.26 % (20)
Всего проголосовало: 123

§ Vital
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7401
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.03.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Редакция не будет возится с этими айпи. :)))
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§ Victor Yang
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11378
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.03.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Прям, по Маяковскому

Да, вроде того.
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§ maxsaf
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Редакция не будет возится с этими айпи. :)))

Это смотря кто и как их об этом попросит. ;-) Что-то мне подсказывает, что Кайрату стайеру не смогут отказать 8-)
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§ Kairat stayer
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 839
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.03.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В редакции наверняка есть информация о количестве повторных голосов с разных IP но под одним и тем же пользователем. Можете запросить. Кстати, эту улицу даже сейчас, в этой теме называют Т-дик. Ее и произносить и писать нормально сложнее


В голосованиях никогда не участвовал, при таком оценивании смысла не вижу, где есть возможность несколько раз голосовать, даже при таком подходе, такие голосования даже 1000 человек не набирают. Лично я могу писать и произносить слово Тәуелсіздік, никаких проблем не вижу.
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§ КГСПС
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.03.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Поэтому и не назовут, что не смогут соответствовать.
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§ yudjin
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5829
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.03.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавлю промежуточный результат опроса из соц сети

Как видно из 2-х опросов подавляющее большинство за переименование Тауелсиздик.
А на втором месте желание людей вообще не переименовывать улицу.
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§ Сергей_я
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2702
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.03.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Как видно из 2-х опросов подавляющее большинство за переименование Тауелсиздик.

100% нет, эту улицу год как переименовали.
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§ yudjin
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5829
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.03.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
100% нет, эту улицу год как переименовали.

А почему нет, в 3-х других городах с успехом смогли...причем в Павлодаре она так же меньше года носила предыдущее название.
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§ alex_60
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.03.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вариант города без улицы его.
Невозможен?
Что за диктат то?
Что за вакханалия?
А сиздик вернуть на Тарана.
Устроить референдум.
Народа. А не пяти человек даже не знаю как их назввть. Точнее знаю конечно.
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§ alex_60
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.03.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позорище страны по большому.
Бумба-юмба, бусы.
Не оправдал он.
Таким своим поступком.
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§ АбраКадабра
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В редакции наверняка есть информация о количестве повторных голосов с разных IP но под одним и тем же пользователем.

Не с разных "IP", а с разных "доменов" :-) . IP адрес меняется, каждые 1-5 минут. :-)
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§ Маркс
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.03.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin: А почему нет, в 3-х других городах с успехом смогли...причем в Павлодаре она так же меньше года носила предыдущее название.

Нужно сделать какую-нибудь улицу дежурной и переименовывать ее когда будет нужно. Горожанам и не нужно будет запоминать ее название, между собой можно будет называть ее "дежурной", а на табличках пусть будет написано актуальное название. И пусть ономасты на этой улице отрываются по полной, переименовывая ее хоть 10 раз в день.
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§ Настенька
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 29.03.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
100% нет, эту улицу год как переименовали.


И за этот год никто ее таким именем не назвал, вот пусть и переименовывают,как навязали-без ущерба
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§ Гога
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.03.19 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Маркс
А лучше не таблички вешать , а сразу световые табло - какое надо название , то и набрали !
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