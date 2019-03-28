Vital Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В министерстве объяснили, почему это фейк #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7401

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:53 Цитата: drakon: Я тоже в это верю. Мы уже в одном шаге от этого. Еще немного поднапречься депутатам надо. Кто первый предложет , тому орден.