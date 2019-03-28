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§ NG.kz
Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В министерстве объяснили, почему это фейк
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35309
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.03.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве информации и общественного развития объяснили, почему информация об обязательной приставке "Нур" к фамилиям казахстанцев является шуткой.
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§ Азамат Лисов
Re: Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В...
Азамат Лисов


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 28.03.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежу понятно что фейк. Но в нашем Нурстане всё возможно. Ещё недавно казалось невозможно то что случилось...
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§ elektron
Re: Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.03.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Но в нашем Нурстане всё возможно.

Да ещё какой то Билан пел:
"Я знаю точно, невозможное возможно" :lol:
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§ maxsaf
Re: Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1719
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фейк - наказать по всей строгости ;-) :lol:
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§ drakon
Re: Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15974
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.03.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Фейк - наказать по всей строгости

Я почему то - верю,что такое - возможно.
Завтра "ляпнет", какой Министр и будете-
Нуривановыми и Нурпетровыми... :lol: :oops:
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§ Vital
Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В министерстве объяснили, почему это фейк
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7401
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.03.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я тоже в это верю. Мы уже в одном шаге от этого. Еще немного поднапречься депутатам надо. Кто первый предложет , тому орден.
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