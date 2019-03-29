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§ NG.kz
9 млн тенге штрафов взыскали за три дня полицейские в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35309
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.03.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Среди должников, оплативших штраф, владельцы трех автомобилей, стоящих на российском учете. Взыскание задолженностей по штрафам в бюджет проходило в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер».
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§ директор пляжа
Re: 9 млн тенге штрафов взыскали за три дня полицейские в...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 29.03.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не прикопаешься. молодцы, че сказать..
их по городу стало меньше, как-то спокойнее даже стало.)
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§ Гога
Re: 9 млн тенге штрафов взыскали за три дня полицейские в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.03.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
в рамках оперативно-профилактического мероприятия Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34223
-- А что , ежедневно нельзя так работать ?? Что же они делают в остальные дни , когда нет ОПМ??
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