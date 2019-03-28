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§ NG.kz
Если бы вопрос о переименовании столицы Казахстана в город...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35304
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.03.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы вопрос о переименовании столицы Казахстана в город Нур-Султан вынесли на всенародный референдум, поддержали бы вы это предложение?
Результаты опроса

§ Медный
Re: Если бы вопрос о переименовании столицы Казахстана в город...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2644
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.03.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые создатели опросов. При голосовании один вариант должен исключать другой, а не дополнять :oops: и так у вас постоянно
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§ elektron
Re: Если бы вопрос о переименовании столицы Казахстана в город...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2721
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.03.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как голосовать то? ничто не активно?
Хотя: Дата окончания опроса: 03.04.19 13:00
Что это?
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