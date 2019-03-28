elektron Re: Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2721

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:10 Да и кстати, если 5-ть лет назад квартира в Аркалыке была, а может и сегодня остаётся, в её собственности. То тоже как то этот вопрос урегулировать можно?