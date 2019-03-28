Цитата: alex_60:

надо пункт такой было добавить- ничего не переименовывать. потому что это просто, все знают что это. Почему Алма-Ату в Кунаева не переименовали. потому что он мудрый человек был.

Но улица Кунаева есть в Алмате, и не только там наверное!