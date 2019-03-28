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≡ Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.03.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для этого инициативная группа должна выступить с предложением о переименовании. Обычно процедура длится полтора-два месяца. И первая инициатива уже поступила - в обращении, опубликованном на блоге акима Костаная.
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§ abaika95
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.03.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
надо пункт такой было добавить- ничего не переименовывать. потому что это просто, все знают что это. Почему Алма-Ату в Кунаева не переименовали. потому что он мудрый человек был.

Но улица Кунаева есть в Алмате, и не только там наверное!
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§ alex_60
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


который ушел.
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§ drakon
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15972
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.03.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
который ушел.

Абайке нужно ухе ПП - давать... :-o
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§ alex_60
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ельцин прожил после ухода семь лет.
когда ушел, никуда не лез.
наоборот все его кошельки сбежали,повесились.
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* таноми52
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
таноми52


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Сообщений: 606
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.03.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А почему бы тогда Американцами не назвать улицы, которые первые на луну полетели?


Какое убожество мнений! Судя по всему, малолетка пишет.
Гагарин в 1961 г. прославил не только СССР, но и никому на тот момент не известный в мире Казахстан. Гагарин в истории планеты Земля останется НА ВЕКА, в отличие от президентов малых стран, приход и уход которых мало кто в мире вспомнит спустя несколько десятилетий.
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§ alex_60
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 12:51
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15972
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.03.19 - 13:30
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 13:34
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 13:36
Комментарий удален модератором.
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§ yudjin
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
yudjin


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Сообщений: 5829
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.03.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Гагарин в 1961 г. прославил не только СССР

Иллюстрация к истории переименования:
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§ alex_60
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я как и все,надеюсь, двести тысяч жителей Кустаная,
не надо нам тут расжигать переименованиями.
искра дело такое.

[Исправлено: alex_60, 28.03.2019 - 16:01]
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§ Сабыр
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
Сабыр


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Сообщений: 160
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гагарин-это Первый космонавт, который улетел с казахской земли! Как его можно трогать?? А вот сириец аль-фараби и понятия не имел о нас и нашей земле,но фамилия у него красивая и нашим понравилась.
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§ maxsaf
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1717
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
фамилия у него красивая и нашим понравилась

Поэтому название столицы пишут через дефис?
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