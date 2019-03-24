yudjin "Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области #67





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5829

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:41 Лисаковцы молодцы! Пишут и собирают подписи не только по заказу партии и правительства:

Вот Вам, дорогая редакция, МНЕНИЕ:

О том, что жители Костанайской области живут не в своем часовом поясе, говорить, думаю, не надо – многие на себе ощущают эти неудобства. Явным доказательством того, что у нас биологический ритм сбит на час, может служить зимнее утро, когда окончательно светает после 10 часов: одержать победу над сном и проснуться сложнее не только детям, но и взрослым, что, безусловно, сказывается на их здоровье, активности, настроении и работоспособности.



В такой же ситуации было и население Кызылординской области, но в этом регионе исполнительная власть позаботилась о самочувствии своих жителей и поддержала народ, и в декабре минувшего года здесь перевели стрелки на один час назад, и в ночь с 20 на 21 декабря в эту область вернулось их биологическое время. У нас же просьбы людей остались областными чиновниками, увы, не услышанными – власть народ в поддержании здорового образа жизни почему-то не поддержала.



Но народ, как водится, эта несправедливость не остановила. Уж больно ему надоело переживать за детей, которые сначала с боем просыпаются, а затем идут зимой в школу по глубокой темноте. А еще с конца 2018 года, когда Кызылординская область вернулась в свой часовой пояс, проблемы стали испытывать костанайцы – у владельцев смартфонов возникли трудности с геолокацией – как будто они не дома… А дело все в том, что наша область находится с Кызыолрдинской в одном часовом поясе, и спутник «перекинул» костанайцев к кызылординцам, что привело к тому, что время в погодных приложениях и других сервисах на смартфонах у многих сместилось на час назад автоматически.



Но это еще полбеды. Как быть метеозависимым людям? Они страдают гораздо больше и дольше – любой погодный и природный сбой на них сильно влияет, а жизнь не в своем биологическом часовом поясе – явный удар по организму. Ранее депутат Сената Парламента Мурат Бактиярулы просил восстановить прежнее географическое время не только в Кызылординской, но и в Костанайской областях. Нарушение природного привычного биологического времени по географическому поясу, по его словам, негативно отражается на жизнедеятельности, настроении, здоровье населения и разрушает жизненный ритм, сформированный годами. О том, что существующее время неудобно для нас, жители Костанайской области начали говорить еще с 2014 года (был запрос депутата Мажилиса О.Киколенко), но прошло пять лет, а воз, как говорится, и ныне там…



Был запрос группы депутатов и в 2018 году. Тогда министр по инвестициям и развитию (МИР) РК Женис Касымбек ответил, что предложение об изменении порядка исчисления времени изучено акиматом Костанайской области совместно с областным маслихатом, управлениями, департаментами и региональной Палатой предпринимателей «Атамекен». В итоге принято решение о нецелесообразности перевода времени в Костанайской области: «Депутаты областного маслихата, члены областного общественного совета, представители бизнес-сообщества предложения о переводе времени не инициировали. …Дети адаптированы к текущему режиму учебы, изменения которого могут негативно отразиться на их психологическом и физиологическом состоянии; значительная часть населения отрицательно реагирует на перевод времени; региональные СМИ не поднимали вопросы о заинтересованности населения в переводе времени в четвертый часовой пояс», – уточнил глава МИР РК.



Стоит напомнить, что в ходе так называемой часовой реформы, когда в 2004-2005 гг. Казахстан отказался от сезонных переводов стрелок часов, жители нескольких регионов страны остались жить не в своем летнем времени, это значит плюс один час к природному времени зимой. Точнее два – потому что во времена СССР тоже поработали со временем. Как писали в «Костанайских новостях», понять, насколько в неправильном времени мы живем, можно по полудню. В идеале он наступает тогда, когда стрелки часов показывают 12.00. А у нас в момент достижения солнцем высшей точки уже 13.46. В этом плане мы впереди всех областей страны. Может быть, поэтому власти не желают сдавать позиции?



По заверению ученых врачей, нехватка естественного света приводит к дефициту ферментов, в том числе эндорфинов, из-за чего человек испытывает стресс. И как следствие – увеличение вероятности развития психических расстройств, депрессии, суицидального поведения, возможен и инфаркт миокарда. Также опережение поясного времени более чем на один час приводит к изменению биологических ритмов организма человека, может повлиять и на гормоны щитовидной железы, а это чревато сбоем в обмене веществ организма.



Если у сторонников этого процесса все получится, и мы когда-то все же докажем власти необходимость возврата в Костанайскую область природного времени и переведем разово стрелки часов назад, то будет больше работоспособность граждан, улучшится их состояние здоровье, а значит и результативность от работы и достижение ими таких требуемых везде показателей для оценки деятельности власти городов и районов региона и в целом области. Будет, наверное, и рост доверия населения к власти – ведь они и работают, чтобы решать проблемы народа.



Помочь вернуть наше время в регион могут и лисаковцы – желающие могут оставить свои подписи в петициях, которые можно найти в аптеках «Прима-Мед» (2-27, 3-6, 5-2, 5-7, 11-8).