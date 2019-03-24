"Спокойно и с фактами в руках" - профессор Еркин АБИЛЬ об идее смены часового пояса в Костанайской области
Я робот
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Сообщений: 35300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.03.19 - 09:43
На сегодняшний день фактически местное время опережает географическое более, чем на час в 12 областных центрах Казахстана. Разница возникла еще в 1930 году при введении в СССР «декретного времени», отличающегося от времени часового пояса на 1 час. Читать новость
Тогда я не совсем понял, кого автор понимает под интеллигенцией?
- группу людей : сепаратной идеи (это я полагаю про ономастов) той или иной самообособляющейся группы, цель которой, в конечном итоге, все та же тоталитаристская претензия «истину в последней инстанции», курс на «величие», если не в настоящем, то хотя бы в прошлом. (отсюда можно представить цель переименований, всего и вся)
или
- Однако в Казахстане не отмечается какого-либо противодействия добросовестных (у которых нет никаких реальных рычагов что либо изменить) ученых псевдоисследователям истории, авторам «альтернативных» историй, профанам, возомнившим себя историками.
Сегодня 26 марта Европарламент принял решение отменить ежегодный переход в странах Евросоюза на летнее время и обратно. Право граждан жить в своём часовом поясе и не менять привычного ритма жизни удовлетворено. Доводы о экономии ресурсов, которые выдвигали сторонники перехода признаны менее значимыми перед правом граждан на качественную жизнь. И хотя я абсолютно не являюсь поясозависимым, привык путешествовать и вполне спокойно пересекаю на самолёте 5,6 и иногда 8-9 часовых поясов, но считают, что большое количество людей не желает перехода и для них это труднее, и их права нужно уважать.
Что имеем, то не ценим. Живу в центральной России. Тут время "правильное" и полдень когда стрелка вверх. Но скучаю по "неправильному" костанайскому времени. Все познается в сравнении. Двух недостающих световых часов вечером после работы очень не хватает! И утренняя жара летом очень напрягает и ранний рассвет... Цените что имеете, поверьте, у вас сейчас лучше
Лисаковцы молодцы! Пишут и собирают подписи не только по заказу партии и правительства: Вот Вам, дорогая редакция, МНЕНИЕ: О том, что жители Костанайской области живут не в своем часовом поясе, говорить, думаю, не надо – многие на себе ощущают эти неудобства. Явным доказательством того, что у нас биологический ритм сбит на час, может служить зимнее утро, когда окончательно светает после 10 часов: одержать победу над сном и проснуться сложнее не только детям, но и взрослым, что, безусловно, сказывается на их здоровье, активности, настроении и работоспособности.
В такой же ситуации было и население Кызылординской области, но в этом регионе исполнительная власть позаботилась о самочувствии своих жителей и поддержала народ, и в декабре минувшего года здесь перевели стрелки на один час назад, и в ночь с 20 на 21 декабря в эту область вернулось их биологическое время. У нас же просьбы людей остались областными чиновниками, увы, не услышанными – власть народ в поддержании здорового образа жизни почему-то не поддержала.
Но народ, как водится, эта несправедливость не остановила. Уж больно ему надоело переживать за детей, которые сначала с боем просыпаются, а затем идут зимой в школу по глубокой темноте. А еще с конца 2018 года, когда Кызылординская область вернулась в свой часовой пояс, проблемы стали испытывать костанайцы – у владельцев смартфонов возникли трудности с геолокацией – как будто они не дома… А дело все в том, что наша область находится с Кызыолрдинской в одном часовом поясе, и спутник «перекинул» костанайцев к кызылординцам, что привело к тому, что время в погодных приложениях и других сервисах на смартфонах у многих сместилось на час назад автоматически.
Но это еще полбеды. Как быть метеозависимым людям? Они страдают гораздо больше и дольше – любой погодный и природный сбой на них сильно влияет, а жизнь не в своем биологическом часовом поясе – явный удар по организму. Ранее депутат Сената Парламента Мурат Бактиярулы просил восстановить прежнее географическое время не только в Кызылординской, но и в Костанайской областях. Нарушение природного привычного биологического времени по географическому поясу, по его словам, негативно отражается на жизнедеятельности, настроении, здоровье населения и разрушает жизненный ритм, сформированный годами. О том, что существующее время неудобно для нас, жители Костанайской области начали говорить еще с 2014 года (был запрос депутата Мажилиса О.Киколенко), но прошло пять лет, а воз, как говорится, и ныне там…
Был запрос группы депутатов и в 2018 году. Тогда министр по инвестициям и развитию (МИР) РК Женис Касымбек ответил, что предложение об изменении порядка исчисления времени изучено акиматом Костанайской области совместно с областным маслихатом, управлениями, департаментами и региональной Палатой предпринимателей «Атамекен». В итоге принято решение о нецелесообразности перевода времени в Костанайской области: «Депутаты областного маслихата, члены областного общественного совета, представители бизнес-сообщества предложения о переводе времени не инициировали. …Дети адаптированы к текущему режиму учебы, изменения которого могут негативно отразиться на их психологическом и физиологическом состоянии; значительная часть населения отрицательно реагирует на перевод времени; региональные СМИ не поднимали вопросы о заинтересованности населения в переводе времени в четвертый часовой пояс», – уточнил глава МИР РК.
Стоит напомнить, что в ходе так называемой часовой реформы, когда в 2004-2005 гг. Казахстан отказался от сезонных переводов стрелок часов, жители нескольких регионов страны остались жить не в своем летнем времени, это значит плюс один час к природному времени зимой. Точнее два – потому что во времена СССР тоже поработали со временем. Как писали в «Костанайских новостях», понять, насколько в неправильном времени мы живем, можно по полудню. В идеале он наступает тогда, когда стрелки часов показывают 12.00. А у нас в момент достижения солнцем высшей точки уже 13.46. В этом плане мы впереди всех областей страны. Может быть, поэтому власти не желают сдавать позиции?
По заверению ученых врачей, нехватка естественного света приводит к дефициту ферментов, в том числе эндорфинов, из-за чего человек испытывает стресс. И как следствие – увеличение вероятности развития психических расстройств, депрессии, суицидального поведения, возможен и инфаркт миокарда. Также опережение поясного времени более чем на один час приводит к изменению биологических ритмов организма человека, может повлиять и на гормоны щитовидной железы, а это чревато сбоем в обмене веществ организма.
Если у сторонников этого процесса все получится, и мы когда-то все же докажем власти необходимость возврата в Костанайскую область природного времени и переведем разово стрелки часов назад, то будет больше работоспособность граждан, улучшится их состояние здоровье, а значит и результативность от работы и достижение ими таких требуемых везде показателей для оценки деятельности власти городов и районов региона и в целом области. Будет, наверное, и рост доверия населения к власти – ведь они и работают, чтобы решать проблемы народа.
Помочь вернуть наше время в регион могут и лисаковцы – желающие могут оставить свои подписи в петициях, которые можно найти в аптеках «Прима-Мед» (2-27, 3-6, 5-2, 5-7, 11-8).
yudjin: Будет, наверное, и рост доверия населения к власти – ведь они и работают, чтобы решать проблемы народа.
yudjin, как всегда: впереди планеты всей.В гуще событий! Ольга ведь предлагала выразить мнение, отличное от мнения профессора, так вот вам и статья!!! Цитата:
yudjin: Если у сторонников этого процесса все получится, и мы когда-то все же докажем власти необходимость возврата в Костанайскую область природного времени и переведем разово стрелки часов назад, то будет больше работоспособность граждан, улучшится их состояние здоровья, а значит и результативность от работы и достижение ими таких требуемых везде показателей для оценки деятельности власти городов и районов региона и в целом области.
Только похоже их интересует только: переименования и жить со столицей в одном времени. Вон как резво бежали снимать таблички на Абая. Сторонники географии,что мы хуже кзылординцев? Давайте обьединяться.Маркса,Алекса,Серого Волка и всех -всех здравомыслящих на этом форуме прощу откликнуться. Пишите мне в личку.
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