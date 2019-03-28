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≡ Публикацию о письме водителей автобусов акиму области прокомментировали в акимате Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Публикацию о письме водителей автобусов акиму области прокомментировали в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.03.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее водители автобусов, обслуживающих в Костанае городские пассажирские маршруты, написали коллективное письмо акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову, в котором изложили накопившиеся у них проблемы.
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§ Victor Yang
Re: Публикацию о письме водителей автобусов акиму области...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11378
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.03.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему про режим работы не ответили?
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§ arman_kst
Re: Публикацию о письме водителей автобусов акиму области...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электронную систему оплаты по примеру "Онай" необходимо внедрять не автобусникам-водителям, а акимату.
Потом акимат должен поменять автопарк на новые автобусы. В Алма-Ате скоро их поменяют.
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§ 101
Re: Публикацию о письме водителей автобусов акиму области...
101


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 28.03.19
Отправлено: 28.03.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот это да
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§ 101
Re: Публикацию о письме водителей автобусов акиму области...
101


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 28.03.19
Отправлено: 28.03.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К чему это все
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§ Ахмат
Re: Публикацию о письме водителей автобусов акиму области...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 28.03.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на ответ ответом))) чистый доход не хотят частики показывать не выгодно.А, водители страдают пашут с утра до вечера. Бедняги ребята.
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