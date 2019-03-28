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§ NG.kz
«Насильно любить детей не заставишь»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35300
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.03.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В марте 2019 года Правительство РК планировало представить мажилису Парламента РК проект закона «О статусе педагога». Его разработчики даже выезжали в регионы, чтобы собрать предложения педагогов. В итоге появилось несколько вариантов законопроектов. Какой из них направят депутатам, пока не известно. Однако тот, что опубликован на сайте министерства образования и науки, у многих педагогов вызвал разочарование. Он действительно так плох или все-таки поможет решить проблемы, накопившиеся в сфере образования?
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§ Гога
Re: «Насильно любить детей не заставишь»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.03.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
очищение ее от снега
- Может все-таки *очистка*?? А очищение - это про организм ?? Плохой был учитель русского языка . :-x :-x
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