NG.kz «Насильно любить детей не заставишь»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:20 В марте 2019 года Правительство РК планировало представить мажилису Парламента РК проект закона «О статусе педагога». Его разработчики даже выезжали в регионы, чтобы собрать предложения педагогов. В итоге появилось несколько вариантов законопроектов. Какой из них направят депутатам, пока не известно. Однако тот, что опубликован на сайте министерства образования и науки, у многих педагогов вызвал разочарование. Он действительно так плох или все-таки поможет решить проблемы, накопившиеся в сфере образования?

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