Цитата: Трэвэл:

Сколько нужно ещё аварий, чтобы в этом месте поставили светофор?



Там есть светофор метров 100 ниже по Маяковского. На видео же видно что авария на пешеходном, который всегда прав. Тут либо водитель не увидел и летел, либо женщина выскочила, хотя какая уже разница.