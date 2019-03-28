NG.kz Настоящего «черного золота» - в тарелку



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:01 Во время поста спрос на соусы повышается. Крупы, макароны и картошку хочется разнообразно приправлять. Один из самых ходовых соусов для этого соевый, подаренный человечеству китайцами, усовершенствованный японцами и производимый теперь по всему миру. Говорят, что когда-то Людовик XIV назвал соевый соус «черным золотом». Дело было за два столетия до обнаружения нефти. И король наверняка имел в виду настоящий органический продукт, а не коктейль из химикатов, который нередко плещется в бутылочках с этикеткой «соевый соус».

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