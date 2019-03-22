Цитата: yudjin: А почему нет, в 3-х других городах с успехом смогли...причем в Павлодаре она так же меньше года носила предыдущее название.

Нужно сделать какую-нибудь улицу дежурной и переименовывать ее когда будет нужно. Горожанам и не нужно будет запоминать ее название, между собой можно будет называть ее "дежурной", а на табличках пусть будет написано актуальное название. И пусть ономасты на этой улице отрываются по полной, переименовывая ее хоть 10 раз в день.