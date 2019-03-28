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≡ Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.03.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для этого инициативная группа должна выступить с предложением о переименовании. Обычно процедура длится полтора-два месяца. И первая инициатива уже поступила - в обращении, опубликованном на блоге акима Костаная.
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§ Козлов я
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.03.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону

Получается, что все знали и признают,что этот вопрос решался незаконно? Кто-нибудь будет за это наказан? (Хотя бы пальчиком "ай-я-яй!").
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* alex_60
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3217
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если на то пошло у нас Токтар Аубакиров!


мне за вас неудобно.
это первый космонавт в мире?
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* yudjin
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5828
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.03.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас любой закон, да и Конституция как дышло...
куда ономаст не повернёт, то и вышло...
Добавлю результаты опроса в соц сети:

Как видно и тут народ за Тауелсиздик...
но кто его слушает, пока есть Абили, Мендекиновы, Кстаубаевы...
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§ директор пляжа
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:22
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.03.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мне за вас неудобно. это первый космонавт в мире?

А почему бы тогда Американцами не назвать улицы, которые первые на луну полетели?
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* yudjin
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5828
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.03.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
улицы Гагарина на улицу имени Первого Президента страны

В одном из городов скоротечно переименовали часть одного проспекта в Назарбаева, а часть оставили с прежним.
Предлагаю, часть улицы с новостройками от мостов в сторону дизельного назвать проспектом Назарбаева, а в сторону стадиона- оставить с прежним названием.
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* maxsaf
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1713
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А почему бы тогда Американцами не назвать улицы, которые первые на луну полетели?

Потому, что они туда не из Казахстана полетели, в отличие от Гагарина.
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§ Lex
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 28.03.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Лучше Тарана переименовать. Там нет такой грязи как на Гагарина мкрн. Юбилейный. Потом стыдно будет вам)

1. Складно получится- ул. Наз-ва ведет к школе Наз-ва.
2. Не катался на участке, где есть грязь, будет поводом заасфальтировать.
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§ Lex
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 28.03.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если на то пошло у нас Токтар Аубакиров!

у нас, это у кого?
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§ dispetcher231
Re: Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
dispetcher231


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 03.08.18
Отправлено: 28.03.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А раньше что не по закону решали что ли?
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* alex_60
Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3217
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.03.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Потому, что они туда не из Казахстана полетели, в отличие от Гагарина.


не уверен что абайке это известно.
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