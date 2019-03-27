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§ NG.kz
В Костанае сбили человека на пешеходном переходе
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35295
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.03.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео последствий ДТП прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчик Рамазан сегодня, 27 марта, в 19.21.
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§ Серый волк
Re: В Костанае сбили человека на пешеходном переходе
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10009
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.03.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где разметка на этом участке улицы?
И конкретно на этом пешеходном переходе?

Жуликами украдена краска?

Вписано ли в протокол не соответствие ГОСТу участка дороги?


[img]http://gibdd.tatarstan.ru/file/4(1048).jpg[/img]
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§ Lex
Re: В Костанае сбили человека на пешеходном переходе
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 28.03.19 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот участок дороги какой-то паронормальный.
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§ Мурзилка
Re: В Костанае сбили человека на пешеходном переходе
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 28.03.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда же наши водятлы научатся ездить? Для кого ПДД пишут?
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