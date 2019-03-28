Khalisi Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 142

Регистрация: 07.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:41 Цитата: maxsaf:



А вас кто заставляет? Меня моя гражданская позиция и если Вы уж так внимательны, то знаете, что я высказываюсь крайне редко и только по тем поводам, которым считаю для себя необходимыми.